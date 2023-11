Weißenhorn

12:01 Uhr

Wildwoche im Kreis Neu-Ulm: Wildfleisch wird immer beliebter

Plus Die Kreisgruppe des Jagdverbands, Gastronomen und Betriebe informieren in Weißenhorn über Spezialitäten vom Wild, geben Kostproben und Empfehlungen.

Von Wilhelm Schmid

Dicht belagert ist am Montag der Weißenhorner Hauptplatz gewesen, als die Jagdhorngruppe Nord des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) mit dem traditionellen Signal „Begrüßung“ den Abend eröffnete. Zum elften Mal hatte die Kreisgruppe Neu-Ulm des BJV anlässlich ihrer „Wildwoche“ zu Wildschmankerln geladen. Nach den Fürst-Pless-Hörnern, verstärkt mit Parforce- und Waldhorn unter der Leitung von Wolfgang Metz, trat im zweiten Teil auch die Jagdhorngruppe Süd mit ihrer Leiterin Manuela Konrad auf. Sie alle erhielten reichen Beifall. Inzwischen waren auch die Verkaufsstände gut besucht. Wir haben uns bei den Fachleuten umgehört, wie es dem heimischen Wild geht und um Tipps für die Zubereitung der Wildspezialitäten gebeten.

Von der Bäckerei Brenner gab es an dem Abend Süßes aus der Backstube. Das Restaurant Anno 1460 hatte diverse Wildgerichte zubereitet. Platzmetzger Gunther Kühle hatte mit seinen Wildbratwürsten vom Holzkohlegrill mindestens genau so viel zu tun wie seine Kolleginnen und Kollegen in den berühmten Bratwurstlokalen in Nürnberg. Dazu war die Theke in seinem Laden gefüllt mit Spezialitäten aller Art vom Wild. Zur Abrundung schenkte die Weinstube Hinträger die passenden Tropfen aus.

