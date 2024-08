Wurde Flauschi vergiftet? Katzenbesitzerin will andere warnen

Wurde in Weißenhorn eine Katze vergiftet? Jana Rösch hat diesen Verdacht. Die 26-Jährige musste ihre „Flauschi“ in eine Klinik bringen. Das Tier wirkte „sehr benommen“. Weil ihre Nachbarin im Nachgang erzählte, dass ihr Kater ebenfalls vergiftet worden und daran sogar gestorben sei, befürchtet Rösch nun, dass es einen Katzenhasser im Viertel geben könnte. Sie will nun andere Katzenbesitzer warnen.

Michael Kroha