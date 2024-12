Das war 2024: Zwei Weißenhornerinnen wagen den Rückblick

Es ist in diesem Jahr ja viel passiert in Deutschland, Bayern und Weißenhorn. Höchste Zeit für eine kleine Rückschau. In Weißenhorn übernehmen das nun Kabarettistin Kathi Wolf und die Sängerin Kathrin Sälzle – Kathistophe im Quadrat sozusagen. Mit viel Humor, Musik und zwischendurch auch ernsten Tönen lassen sie 2024 Revue passieren, inklusive Ampel-Aus als familientaugliches Kurzmusical.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kathi Wolf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis