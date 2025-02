Weißenhorner setzen sich für mehr Hochwasserschutz ein

Mannshohes Wasser in den Kellern, überflutete Straßen, verzweifelte Anwohner: Das Hochwasser vom Juni 2024 verursachte in Weißenhorn Schäden in Millionenhöhe. Um für künftige Naturereignisse besser gewappnet zu sein, haben sich einige Bürgerinnen und Bürger zur „Interessengemeinschaft Hochwasserschutz Weißenhorn“ zusammengeschlossen. Vergangene Woche haben sie sich nun bereits zum dritten Mal getroffen.

