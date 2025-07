„Weiterer Handlungsbedarf“: Ulm stellt Aktionsplan für den Karlsplatz auf

Mit einem Aktionsplan und einem Vor-Ort-Termin möchte die Stadt Ulm den Karlsplatz sicherer und lebenswerter machen. Die geplanten Maßnahmen basieren auf zahlreichen Gesprächen, die Oberbürgermeister Martin Ansbacher in den vergangenen Wochen mit Bürgerinnen und Bürgern geführt hat.

„Wir machen im Bereich des Karlsplatzes bereits viel. Die vielen Gespräche – etwa beim Karlsplatzfest – jedoch haben deutlich gemacht: Es gibt durchaus weiteren Handlungsbedarf“, sagt Ansbacher und fügt hinzu: „Mir ist wichtig, dass sich die Situation am Karlsplatz für die Bürgerinnen und Bürger deutlich und schnell verbessert.“

Im Dialog sollen die weiteren Maßnahmen besprochen werden

Der Aktionsplan umfasst verschiedene Bausteine, die von den Fachdiensten Weg gebracht werden. Das alles soll jedoch vor allem gemeinsam und im Austausch mit den Anwohnern am Karlsplatz geschehen. Aus diesem Grund wird es einen Vor-Ort-Termin geben, bei dem sich der Oberbürgermeister, der Kommunale Ordnungsdienst, weitere Vertreter der Stadtverwaltung, der Polizei, der Quartiersozialarbeit, des Stadtteilvereins, der Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) sowie interessierte Bürger treffen und im Dialog gemeinsam die angestrebten Maßnahmen besprechen werden. Der Termin soll zeitnah stattfinden und sei bereits in Planung.

Zusätzlich prüft die Stadt derzeit die Einrichtung eines Drogenkonsumraums, in dem suchtkranke Menschen unter Aufsicht und in einem geschützten Rahmen konsumieren können. Die verwendeten Utensilien werden im Anschluss fachgerecht entsorgt. Ziel eines solchen Angebots ist es, den öffentlichen Raum zu entlasten und gleichzeitig gesundheitliche Risiken für Konsumierende zu verringern. Die Stadtverwaltung wägt die Einrichtung in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachstellen ab, heißt es. Auch hierzu soll aber zuerst die Meinung der Anwohner vor Ort gehört werden, bevor weitere Schritte unternommen werden.

Polizei und Ordnungsdienst sind verstärkt vor Ort unterwegs

Bereits Mitte Juni hatte die Stadtverwaltung verstärkte Kontrollen auf dem Karlsplatz angeordnet. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) sucht seither regelmäßig das Gespräch mit auffälligen Personen und kontrolliert die Einhaltung der geltenden Regeln, etwa zu Alkoholverboten und Ruhezeiten. Bis Ende Juni war der KOD rund 30-mal zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten auf dem Platz im Einsatz. Auch die Polizei ist in enger Abstimmung mit dem KOD am Karlsplatz aktiv. Die EBU planen eine Ausweitung der Reinigungszeiten. (AZ)