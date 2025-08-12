Weltkriegsbombe gefunden: Züge auf Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm fallen aus

Aufgrund des Funds und einer möglichen Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Stuttgart-Untertürkheim kommt es auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm zu „massiven Beeinträchtigungen“. Betroffen sei auch der Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn am Dienstagnachmittag mitteilt. Es komme demnach zu Ausfällen, Teilausfällen, Haltausfällen und Verspätungen.

Betroffen sind laut Bahn alle IC-/ICE-/EC-/TGV-Züge zwischen Stuttgart und München sowie zwischen Stuttgart und Ulm. Für Reisende zwischen Frankfurt und München wird empfohlen, Verbindungen über Würzburg zu nehmen.

Weltkriegsbombe in Stuttgart-Untertürkheim gefunden: Absperrung im Radius von 400 Metern

Wie eine Sprecherin der Polizei Stuttgart mitteilt, sei die Bombe gegen 14 Uhr auf einer Baustelle in der Augsburger Straße 243 gefunden worden. Aktuell laufen Absperrmaßnahmen in einem Radius von 400 Metern rund um die Fundstelle, so die Sprecherin. Zudem werde eine Räumung vorbereitet.

Laut Bundespolizei liegen in dem gesperrten Bereich die S-Bahnlinie 1 sowie die Regionalzüge Richtung Ulm (Mex16) sowie nach Tübingen. Gesperrt wurde ab circa 15.40 Uhr. Wie lange die Sperrung der besagten Zugstrecken anhält, ist unklar.

Auf der Strecke zwischen Ulm und Geislingen war es am Dienstag bereits zu Beeinträchtigungen gekommen. Auslöser war hier jedoch eine von einem Güterzug heruntergerissene Fahrleitung bei Amstetten.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.