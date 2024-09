A8-Unfall mit tödlichem Ausgang: 87-Jährige stirbt zwei Tage später in der Klinik

Zwei Tage nach einem Unfall auf der A8 bei Wendlingen ist eine 87-jährige Beifahrerin an den Unfallfolgen gestorben. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Ein 83-Jähriger fuhr nach bisherigen Polizeiangaben am Montag, gegen 16.15 Uhr, mit seinem Mercedes in Richtung Stuttgart. Gegen 16.15 Uhr verlor der auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende Mann die Kontrolle über sein Auto und geriet leicht ins Schleudern. Er kam auf den rechten Fahrstreifen und fuhr einem Sattelzug in das Heck. Der Mercedes wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte.

Die Polizei vermeldete am Mittwoch, dass die 87-jährige Beifahrerin im Mercedes beim Unfall „leicht verletzt“ wurde. Sie kam in ein Krankenhaus. Am Donnerstag müssen die Behörden aber mitteilen, dass die Seniorin am Mittwoch an den Folgen des Unfalls in einer Klinik starb. (AZ)