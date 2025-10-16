Weniger Autos, mehr Sicherheit: 16-jähriger Schüler erstellt ein Verkehrskonzept fürs Ulmer Zentrum

Ein 16-jähriger Schüler aus Ulm hat selbstständig ein Verkehrskonzept für sichere Schulwege erstellt – und das für ein zentrales Stadtgebiet zwischen Olga- und Karlstraße sowie Neutor- und König-Wilhelm-Straße. Silas Grünberg geht dort selbst zur Schule und möchte, dass das Quartier sicherer und lebenswerter wird.

Alles begann in den Sommerferien, als der 16-Jährige von einer Radtour zurückkam. Er ärgerte sich, weil er so schlecht durch Ulm kam, erzählt er. Der Fahrradstreifen am Hauptbahnhof, der nicht farblich abgesetzt ist, sei von Autos zugeparkt gewesen. Im angrenzenden Wohngebiet kam er sich mit Autofahrern ins Gehege, die ihm unter anderem die Vorfahrt nahmen. Er wollte etwas dagegen tun und investierte dafür seine freie Zeit in den Sommerferien. „Ich hatte Zeit, habe mich hingesetzt und habe mir Gedanken gemacht“, sagt er. Daraus ist ein 17-seitiges Konzept mit dem Titel „Sicheres Neustadtquartier“ entstanden, das er jetzt an die Stadt übergeben hat.

An der Haltestelle „Justizgebäude“ geht es eng und gefährlich zu

Ein Schwerpunkt liegt auf der Umgestaltung der Haltestelle „Justizgebäude“, die täglich von tausenden Schülern genutzt werde und an der es immer wieder zu gefährlichen Situationen komme. Der Bahnsteig sei rappelvoll, wenn die Schüler aus haben. „Ein- und Aussteigen ist dann nicht mehr möglich“, sagt Silas Grünberg. Gefährlich werde es, wenn Schüler, um zum Bahnsteig zu gelangen, die Straße überqueren. Denn zusätzlich zu einer Fußgängerampel gibt es einen ungesicherten Übergang. „Und die Autos dürfen hier mit Tempo 50 durchrauschen.“

Sein Vorschlag für den Haltestellenbereich: Tempo 20 und eine Fahrspur auf der Olgastraße weniger. Seine Vision lehnt sich an die Gegebenheiten in der Neuen Mitte an, wo Fußgänger die Straße überqueren können, während der Verkehr weiter läuft. Durch die entfernte Autospur könnte der Bahnsteig ein gutes Stück breiter werden. Zur Trennung vom Verkehr soll auch noch ein kleiner Grünstreifen entstehen. Er habe auch herausgefunden, dass es Fördermittel für solch ein Entsiegelungsprojekt geben würde – „auf Landes- und auf EU-Ebene“.

Silas Grünberg kommt aus Ulm und besucht das Humboldt-Gymnasium. In seiner Freizeit engagiert er sich unter anderem für Fridays for Future – die Bewegung unterstützt sein Ansinnen. Sein Ziel ist es, ein Quartier zu schaffen, das für Kinder und Jugendliche sicherer wird, gleichzeitig aber auch klimafreundlicher und lebenswerter für alle Bewohner. Da in diesem Bereich nur sehr wenige Infrastruktur angesiedelt sind – abgesehen von „sehr kleinen Läden und Imbiss-Shops“ – ist in seinen Augen eine Erschließung durch den Autoverkehr nicht zwingend notwendig. Er plädiert dafür, dass das Wohngebiet mit seinen Schulen und Kindergärten nur noch für Anwohner befahrbar sein soll, alle anderen müssten außen herumfahren.

Der 16-jährige Schüler versteht, wenn es etwas Geduld braucht: In Ulm gebe es schließlich schon jetzt viele Baustellen

Stadträtin Emilia Schneider von der „Jungen Ulmer Liste“ habe er mit seinem Konzept bereits überzeugt, sagt er. Sie habe zugesagt, einen Antrag einzubringen. Ihrer Ansicht nach könne man die Veränderungen im Quartier sofort angehen, da hiermit kein großer Aufwand und keine hohen Kosten verbunden seien, sagt Silas Grünberg. Die Umgestaltung der Haltestelle an der Olgastraße sei hingegen erst nach der Landesgartenschau 2030 sinnvoll, sei ihm zurückgemeldet worden. Natürlich würde der 16-Jährige am liebsten gleich alles umgesetzt wissen, aber er versteht, dass es etwas Geduld braucht: „Die Bürger sind aktuell mit vielen Baustellen konfrontiert.“

Silas Grünberg glaubt, dass die Gesellschaft so weit ist, dass weniger Autospuren akzeptiert werden, selbst wenn es natürlich immer auch Kritik an solchen Vorhaben gibt. Die Münchner Straße in Ulm sei ein Beispiel dafür, dass es funktioniert, bringt er an und fordert „mehr Tempo und Engagement“.

Der 16-Jährige hofft, dass eine demokratische Mehrheit für die Umgestaltung zustande kommt. Und selbst wenn nicht: Ihm sei es wichtig, die Idee in die Öffentlichkeit zu tragen, um etwas anzustoßen, betont er.