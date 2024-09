Weniger Geld: Verein „Kunstwerk“ ist enttäuscht von der Stadt Ulm

Der Schmerz sitzt tief bei den Ehrenamtlichen vom Ulmer Verein Kunstwerk. Seit Jahren engagieren sie sich für die Kulturszene in Ulm, organisieren Konzerte und Kunstausstellungen. Die Nächste etwa heißt „Dazwischen das Meer und die Wüste“, in der 38 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland zeigen, was ihnen das Thema Flucht bedeutet. Vernissage ist diesen Sonntag. Darauf freuen sich die Vereinsmitglieder, auch wenn sie aktuell noch ziemlich angefressen sind. Denn die Stadt Ulm hat ihnen für drei Jahre die Förderung gekürzt – aus für sie nicht nachvollziehbaren Gründen.

Jazzweltstar Nils Petter Molvaer kommt im Herbst nach Ulm

Reinhard Köhler, der kreative und organisatorische Kopf hinter Kunstwerk, hat zu einem Kaffee in der Ulmer Innenstadt geladen. Auf dem Tisch liegen bunte Programmflyer. Jazzliebhaber können sich schon mal den 12. Oktober vormerken. „Kunstwerk“ holt Nils Petter Molvær nach Ulm. Der norwegische Trompeter ist vor allem für seine Prägung des „elektroauktisichen Jazz“ bekannt. Gespielt wird diesmal nicht im „Jazzkeller Sauschdall“, sondern in der Auferstehungskirche in Böfingen. Karten gibt es für 39 Euro.

Womit das Thema Geld angerissen ist, das dem Verein aktuell auf der Seele brennt. Der Verein ist wie so viele in der Kulturbranche auf Fördergelder angewiesen. Köhler macht das am Beispiel des Molvær-Konzerts deutlich. Mit dem Eintrittspreis von 39 Euro seien die Kosten für den Abend keineswegs gedeckt. Das Defizit müsse aus der Vereinskasse beglichen werden, die vor allem mit Fördermitteln der Stadt befüllt wird.

An diesem Geldhahn drehte nun der Ulmer Kulturausschuss. Die Vorarbeit für dessen Entscheidung leistet das städtische Kulturamt, das eine externe Fachjury beauftragt hatte, die Ulmer Kultureinrichtungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Auf Basis dieser Analysen entscheidet der Ausschuss, welcher Verein wie viel Geld bekommt. Eigentlich ein faires Verfahren.

Stadt Ulm kürzt Gelder für Verein Kunstwerk wegen Gutachten von Jury

Für Köhler gab es im August aber eine unangenehme Überraschung. In der Zeitung las es, dass die Fördergelder für Kunstwerk um 20 Prozent gekürzt wurden, für die nächsten drei Jahre. „Das ist unfassbar. Extremst, frustrierend und demotivierend“, sagt Köhler. Vor allem wegen der Begründung: Kunstwerk habe eine schlechte Planung eingereicht. Der Jury gefiel es wohl nicht, dass Kunstwerk nicht sagen kann, wann in ein oder zwei Jahren Konzerte stattfinden. So schildert es der ehrenamtliche Gesellschafter.

Er formuliert seine These: Hätte die Jury wirklich Ulm-Expertise, wüsste sie, was Sache ist. Nämlich, dass der Verein mit seinem Konzept nicht perfekt strukturiert und nicht weit im Voraus planen könne. „Wir haben niedrige Gagen und sind für Künstler eigentlich nicht lukrativ“, erklärt Köhler. Viele Jazzmusiker aus der Schweiz etwa planen einen Auftritt in Ulm und verbinden das mit anderen Stopps.

Jetzt kommen Leute auf uns zu und fragen: Was war da los? Habt ihr so schlampig geplant? Reinhard Köhler, Ehrenamtlicher Gesellschafter von KunstWerk e.V.

„Wissen Sie, bei uns ist das Geld im Vergleich zu anderen städtischen Kultureinrichtungen extremst gut angelegt. Wir sind mit am engagiertesten Ulm. Wir rackern uns einen ab. Jetzt kommen Leute auf uns zu und fragen: Was war da los? Habt ihr so schlampig geplant?“, sagt Köhler im Pressegespräch.

Löst sich Kunstwerk jetzt auf? Die Antwort ist klar

Er habe jetzt zwei Fragen: Erstens, nach welchen Maßstäben arbeitet diese Jury und zweitens, wieso reichen die Mitarbeiter des Kulturamts, welche das Wirken von Kunstwerk eigentlich kennen sollten, die Jurybeurteilung unkritisch und unkommentiert weiter? Nach dieser Kränkung habe man im Verein sogar überlegt, das Handtuch zu werfen. Löst sich der Verein also bald auf? Köhler antwortet unmissverständlich und mit schwäbischer Selbstverständlichkeit. „Natürlich nicht. Mir sind Ulmer.“