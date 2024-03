Kind von Fremden aus dem Auto heraus angesprochen? Das sagt die Polizei

In Westerheim soll ein Junge von Unbekannten in verdächtiger Weise angesprochen worden sein. Eine Beschreibung der Männer liege nicht vor.

Unbekannte sollen am Donnerstag ein Kind in Westerheim in verdächtiger Weise angesprochen haben. Die Mutter hatte sich an die Polizei gewandt. Die gibt nun Tipps, wie man sich in solchen Fällen verhalten soll.

Gegen 12 Uhr befand sich nach Angaben der Ermittler ein Achtjährige auf dem Heimweg von der Schule. Im Bereich der Laichinger Straße und der Bergstraße soll ein schwarzer Kleinwagen an dem Kind vorbeigefahren sein. Das Auto soll angehalten und der Fahrer den Achtjährigen angesprochen haben.

Der Junge sei weiter nach Hause gelaufen. Etwa zwei Stunden später soll er seiner Mutter davon erzählt haben, woraufhin diese die Polizei informierte. Dem Polizeiposten Laichingen sind derzeit keine weiteren Fälle von verdächtigem Ansprechen von Kindern bekannt, wie es heißt. Eine Beschreibung zu den beiden Männern liege nicht vor.

Die Polizei weist im Zuge des Vorfalls darauf hin, dass es natürlich nachvollziehbar seo, dass Eltern und Erziehungsberechtigte beunruhigt sind, wenn Kinder erzählen, dass sie von Fremden aus Fahrzeugen heraus angesprochen wurden. Sie sollten, wenn ein Kind ihnen davon berichtet, Folgendes beachten: