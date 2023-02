Traktorfahrer beschädigt ein Gebäude und einen Anhänger

Ein 82-jähriger Mann hat mit seinem Traktor und angehängtem Gespann Sachschäden in Höhe von 9000 Euro verursacht.

In Westerheim hat ein Mann mit einem Traktor einen geparkten Anhänger und ein Gebäude beschädigt. Der 82-Jährige habe auf der Wiesensteigerstraße versucht, möglichst weit rechts zu fahren, um Gegenverkehr auszuweichen, wie die Beamten berichten. Dabei blieb er mit seiner angehängten Egge an dem Anhänger hängen und schob diesen gegen ein Gebäude. Die Polizei schätzt den Schaden, der dabei an dem Haus entstand auf 6000 Euro und den am Anhänger auf 3000 Euro, der Egge ist nichts passiert. (AZ)