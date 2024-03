Männer brechen in Volksbank ein - und scheitern dabei

Einbruch ohne Beute: Drei Unbekannte wollen in die Volksbank in Westerstetten einbrechen und Geld stehlen, doch sie kriegen es nicht auf die Reihe. Die Polizei sucht sie jetzt.

In Westerstetten (Alb-Donau-Kreis), rund 20 Minuten Autofahrt nördlich von Ulm, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bankfiliale eingebrochen worden. Wie die Polizei Ulm mitteilt, seien kurz vor 0.45 Uhr drei Unbekannte in die Filiale eingetreten und hätten die Überwachungskameras mit Farbe besprüht. Im Inneren der Filiale hebelten sie mehrere Türen auf und versuchten auch die Geldautomaten aufzubrechen. Das hat offenbar nicht geklappt. Noch bevor die Polizei eintraf, suchten die Einbrecher das Weite.

Geld konnten sie nicht stehlen, dafür haben sie einen Sachschaden von mehrere tausend Euro angerichtet, wie die Polizei berichtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0731 1880 zu melden. (AZ)