Auch in Wiblingen: Xavier-Naidoo-Konzert abgesagt

Xavier Naidoo wird im Kloster Wiblingen nicht auf der Bühne stehen - angeblich wegen der anhaltenden Pandemie. Die wahren Gründen dürften jedoch andere sein.

Xavier Naidoo ist tief gefallen. Sein Song "Dieser Weg" wurde 2006 zur Hymne des deutschen Fußball-Sommermärchens und der Sänger zu einem der Helden dieser Geschichte. Mittlerweile macht Naidoo nur noch mit fragwürdigen Äußerungen von sich reden. In den sozialen Medien teilt er Verschwörungserzählungen und rassistisches Gedankengut. Nun wurde seine Sommertournee abgesagt, damit fällt auch der Termin in Wiblingen, der für den 18. Juni angesetzt war, flach.

Veranstalter spricht von Planungsunsicherheit wegen der Corona-Pandemie

Der Veranstalter, die Konzert- und Theateragentur Provinztour, spricht in einer Pressemitteilung von "andauernden Pandemie und der damit verbundenen Planungsunsicherheit", die der Grund für diese Entscheidung sein soll. Die Open-Air-Tour war bereits mehrfach verschoben worden, jetzt folgte die endgültige Absage. Karteninhaber können ihre Tickets an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.

Im Vorfeld der Tour gab es an allen geplanten Veranstaltungsorten Protest, auch in Wiblingen. Der Ulmer Landtagsabgeordnete Martin Rivoir (SPD) etwa hatte sich gegen das Konzert ausgesprochen. Er forderte Finanzminister Danyal Bayaz zur Absage auf. Dessen Ministerium ist nämlich zuständig für die "Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg". Zuvor hatte sich schon der Ulmer Gemeinderat gegen das Konzert positioniert. Bayaz, der die vertraglich festgelegten Konzerttermine nicht abgesagt hatte, äußerte sich gegenüber des Südkuriers nun erleichtert: "Es wäre unerträglich gewesen, wenn Xavier Naidoo auf unseren Liegenschaften aufgetreten wäre." Auch auf Schloss Salem am Bodensee war ein Auftritt angesetzt.

Naidoo selbst ging nicht auf die vielfache Kritik zu seiner Person ein. Auch er schiebt die Absage in einem persönlichen Statement der Pandemie zu: "Ich hoffe, dass wir schon bald alle gemeinsam diese Pandemie überwunden haben und ich meine Tournee dann endlich spielen kann. Halte(t) durch und vor allem haltet zusammen, denn was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen."

Diese Verschwörungen verbreitet Xavier Naidoo

Wohlfeile Worte für jemanden, der die derbsten Verschwörungsmythen verbreitet. In einem von ihm selbst veröffentlichten Video sprach Naidoo zum Beispiel davon, dass die "Eliten" Kinder gefangen halten, ihnen Blut abzapfen und das als eine Art Verjüngungskur zu sich nehmen. Auch auf einer Veranstaltung von Reichsbürgern trat der Sänger schon auf, und das Bundesverfassungsgericht hält die Bezeichnung Naidoos als Antisemit für gerechtfertigt.

