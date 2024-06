Wiblingen

Bei den Bachtagen kommen Klassik und Jazz zusammen

Plus Das Klassikfestival "Wiblinger Bachtage" scheut auch modernere Klänge nicht. Zwei Ensembles brachten Groove und Swing in die Melodien des großen Meisters.

Von Dagmar Hub

Auf dem Spielplan des neunten Abends der Wiblinger Bachtage standen zwei Ensembles, doch tatsächlich sind die acht Musiker, die in der Wiblinger Versöhnungskirche gemeinsam auftraten, alte Freunde. Das Ludwigsburger Blechbläser Quintett und das Uli Gutscher Trio touren seit Jahren gemeinsam mit "Bach, Brass & Swing" und begeistern ihr Publikum. Uli Gutscher war vor 44 Jahren selbst Posaunist der Ludwigsburger Blechbläser.

Wahrscheinlich wären noch mehr Zuhörer in die Wiblinger evangelische Kirche gekommen, wäre da nicht das Vorrundenspiel der Fußball-EM gewesen, das gerade zum Konzertauftakt endete. Ältere aus dem Publikum fühlten sich beim Konzert des Ludwigsburger Bläser Quintetts und des Uli Gutscher Trios an Jacques Loussier, den verstorbenen Gründer der "Play Bach"-Reihe, erinnert. Gutscher, Pianist seines Trios, arrangiert selbst Werke, mit denen die acht Musiker seit mehreren Jahren gemeinsam unterwegs sind. In Wiblingen applaudierte das Publikum begeistert nach jedem einzelnen der gespielten Werke.

