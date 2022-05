Clueso über Konzerte nach Corona: "Momente, die nicht wiederholbar sind"

Plus Am 19. Juni kommt Clueso nach Wiblingen, aktuell ist er noch im TV bei "Sing meinen Song" zu sehen. Im Interview spricht er über die Show und über den Namen "Clueso".

Große Fernsehshows haben Sie bisher gemieden. Jetzt sind Sie trotzdem in der aktuellen Staffel von „Sing meinen Song“ dabei?



Clueso: Ich habe ja selber gar keinen Fernseher und bin einfach vorsichtig, irgendwo lange rumzusitzen und zu viel Preiszugeben. Von „Sing meinen Song“ kannte ich erst nur Ausschnitte. Bei den vielen Gruppenumarmungen und dem Rumgeheule dachte ich schon immer ‚Mein Gott‘. Aber wenn man da sitzt, versteht man, warum das so ist. Das waren tiefgründige Gespräche, wir haben uns super unterhalten.