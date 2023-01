Er war vor 60 Jahren einer der ersten Sternsinger

Josef Merkle war dabei, als vor sechs Jahrzehnten in Wiblingen die ersten Sternsinger losgeschickt wurden. Die waren damals deutlich älter als heute.

Zur feierlichen Aussendung der Sternsinger in der Wiblinger Basilika am Dreikönigstag sangen die als Könige verkleideten Kinder und Jugendlichen und ihre Sternträger das Lied „Nun sehet den Stern, den wir bringen“. In einer Kirchenbank saß einer, der dieses Lied besonders gut kennen dürfte: Josef Merkle war einer der allerersten Wiblinger Sternsinger. Auf den Tag genau vor 60 Jahren wurde in Wiblingen die Tradition des Sternsingens begründet, vier Jahre nach dem Start der bundesweiten Aktion „Sternsingen“ – und jenes Lied wurde auch damals schon gesungen.

Damals waren die Sternsinger deutlich älter

Am Ende des Aussendungsgottesdienstes erzählte Merkle vom eiskalten und schneereichen Dreikönigstag des Jahres 1963, an dem die Wiblinger Tradition entstand: Organist Wolfgang Tress, auch heute noch tätig, war damals ein junger Mann von knapp 22 Jahren, der mit Josef Merkle, Georg Weggenmann und Erich Preiß als Könige und Dieter Kühn als Sternträger dieses Sternsingerlied und ein weiteres zweistimmig einstudiert hatte. Die Idee war vom damaligen Vikar Alfred Selg ausgegangen.

„Wir waren bei der Aktion deutlich älter als die Sternsinger heute“, berichtete Merkle, „zwischen 19 und 24 Jahren“. Von den Eltern eines der Beteiligten geschminkt und eingekleidet zogen diese ersten Sternsinger am Dreikönigstag los; erste Station war das Altenheim, und die letzte gegen Abend die Gemeindefeier im Gasthaus Löwen, wo man noch einmal sang. An Mädchen unter den Sternsingern war damals noch nicht zu denken, erinnert sich Merkle. Aber so kalt wie am Freitag sei es in der ungeheizten Basilika damals auch gewesen.

