Open Air im Klosterhof: Hit um Hit mit One Republic

Mit One Republic holten die Veranstalter einen echten Publikumsliebling in den Klosterhof. Das Konzert am Samstagabend war zu Recht ausverkauft.

Ausschließlich Hits kündigte One-Republic-Frontman Ryan Tedder dem Publikum im ausverkauften Wiblinger Klosterhof an. Ein Versprechen, das die Musiker hielten: In mehr als 16 Jahren erfolgreicher Bandgeschichte kamen schließlich einige Erfolgssongs zusammen – fast schon zu viele für ein Konzert.

Die letztjährige Sommersingle "West Coast" etwa oder auch "Marchin On", einer der WM-Songs von 2010, fanden keinen Platz mehr auf der Setlist dieses Konzerts. Tedder bemühte sich aber, Publikumswünsche zu erfüllen, und spielte etwas improvisiert immerhin ein paar der Songs an, darunter "Let's Hurt Tonight" und "Feel Again", die ein Mädchen in den vorderen Reihen auf einer Wunschliste aufgeschrieben hatte.

"Apologize" brachte One Republic 2007 den Durchbruch

One Republic, 2002 im US-amerikanischen Bundesstaat Colorado gegründet, gehörte zu den ersten Bands, die im Internet erste Erfolge feierten. Myspace hieß damals die Plattform der Wahl. 2007 folgte der Durchbruch mit "Apologize", das auch in Wiblingen, von Ryan Tedder mit einem kleinen Coldplay-Remix garniert, zu den Publikumslieblingen zählte. Seit damals ist die sechsköpfige Band aus den Charts nicht wegzudenken. Und weil die Band es sich für ihre aktuelle Tour ja vorgenommen hatte, dem Publikum hauptsächlich die altbekannten Hits – ehrlicherweise die Songs, die die meisten Konzertgängerinnen und -gänger bei etablierten Acts lieber hören wollen als "das neue Zeug" – zu präsentieren, wurde das Konzert in Wiblingen auch zu einer kleinen Reise durch die Bandgeschichte.

Von "Stop And Stare" (2007, in Deutschland auch vom Soundtrack zum Schweiger-Film "Zweiohrküken" bekannt), über "Good Life" (2010) und "Love Runs Out" (2014) bis "I Ain't Worried" (2022) – wer bisweilen das Radio anschaltet, ist bei vielen One-Republic-Songs textsicher. Viele Songs sind tanzbar, etwas romantischer wurde es bei "Counting Stars", als Hunderte Handytaschenlampen den Klosterhof illuminierten.

Ein "Konzert im Konzert" im Ulmer Zelt

Dass Ryan Tedder ein Händchen für Hits hat, zeigte sich auch beim eingeschobenen "Konzert im Konzert", wie er es nannte. Es herrsche Rezession, die Stimmung sei schlecht – er wolle den Menschen mehr für ihr Geld bieten und deshalb etwas Neues ausprobieren, erklärte Tedder dem Publikum. Als Produzent schreibt er nämlich nicht nur für die eigene Band, sondern arbeitet auch mit Künstlerinnen und Künstlern wie Taylor Swift, Ozzy Osbourne oder Lil Nas X zusammen.

Es folgten knapp 20 Minuten Hit-Karaoke, in denen die Band Hits anderer Artists anspielte, die von Tedder geschrieben wurden. Zu hören waren unter anderen Beyoncés "Halo", Leona Lewis "Bleeding Love", Lil Nas X "Someone To Love" und "Sucker" von den Jonas Brothers, bevor es wieder mit eigenen One-Republic-Songs weiterging.

Die Rahmenbedingungen für ein Open-Air-Konzert hätten am Samstagabend nicht besser sein können. Von Unwetter, das den Auftritt von Ayliva in Wiblingen am Donnerstag kurzfristig verhindert hatte, keine Spur mehr, stattdessen ein lauer Sommerabend, an dem es auch nach Sonnenuntergang noch angenehm warm im Klosterhof war. Dessen historische Kulisse verfehlte seine Wirkung wieder einmal nicht – auch Ryan Tedder fand es "amazing".

Mishaal Tamer und Tom Gregory eröffneten das Open Air

Als Support hatte One Republic gleich zwei Sänger mitgebracht. Der saudische Newcomer Mishaal Tamer eröffnete den Konzertabend und begleitete die Band später noch beim Song "I Lived". Der britische Singer-Songwriter Tom Gregory hatte das Publikum mit seinen eigenen Hits (unter anderen "Never Let Me Down" und "Small Steps") dann endgültig in Konzert-Feierlaune versetzt. Ein Wermutstropfen bleibt: Um halb elf endete das Konzert, für den Geschmack vieler Fans etwas abrupt und viel zu früh.