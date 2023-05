Soul-Newcomerin Ayliva kommt in den Klosterhof

Ihr Debüt wurde zum viralen Hit, ihr erstes Album kletterte direkt auf Platz sechs der Charts. Nun kommt Sängerin Ayliva nach Wiblingen.

Ayliva gilt als Deutschlands jüngste Soul-Sensation. Im Juni kommt sie noch spontan nach Wiblingen, bevor sie im Herbst ihre Arena-Tour "Schwarzes Herz" startet. Ihr Auftritt im Klosterhof findet am Donnerstag, 22. Juni, 19.30 Uhr statt. Karten gibt es ab sofort.

Schon früh widmete Ayliva, mit bürgerlichem Namen Elif Akar, der Musik viel Zeit und Aufmerksamkeit. Erste eigene Songs komponierte sie im Alter von zehn Jahren. Ayliva spielt Gitarre, Keyboard und Geige. Trotzdem entschied sie sich zunächst für einen anderen Weg: Sie studierte Psychologie und Germanistik und im Anschluss Soziale Arbeit. Doch die Musik drang immer wieder in ihr Leben. Mit dem durch einen viralen Social-Media-Hit ausgelösten Erfolg ihrer Debütsingle „Deine Schuld“ wurde auch hier bewusst: Ihre Karriere soll auf der Bühne stattfinden.

Konzert in Wiblingen: Single von Ayliva hat mehr als 20 Millionen Youtube-Klicks

Mit einer Sprachnotiz ihres toxischen Ex-Freundes, nachgestellt durch einen Schauspieler, welche sie auf der Social-Media-Plattform TikTok hochlud, begann der Erfolg der 25-Jährigen. Die Sprachnotiz fungierte als Intro ihrer ersten Single „Deine Schuld“, die aktuell mehr als 20 Millionen Youtube-Klicks sowie fast 40 Millionen Spotify-Streams verzeichnet. Ihr Debütalbum „Weißes Herz“, das Mitte Juli vergangenen Jahres erschien, schaffte es auf Platz sechs in den deutschen Charts.

Ayliva macht immer wieder toxische Beziehungen, also Partnerschaften mit einem ungesunden Machtgefüge, zum Thema ihrer Lieder. Sie will junge Frauen dazu ermutigen, ihre eigenen Erfahrungen mit toxischen Beziehungen öffentlich zu machen. Ayliva trägt damit zu einer soziokulturellen Entwicklung bei, die das Wesen problematischer Partnerschaften öffentlich beleuchtet und betroffenen Frauen ein starkes Gefühl vermittelt, mit den eigenen Erfahrungen nicht allein zu sein. "Weißes Herz" geriet so auch zum Konzeptalbum rund dieses Thema.

Neben Ayliva treten dieses Jahr beim Wiblinger Klosterhof-Open- Air George Ezra (20. Juni), Tom Jones (21. Juni), One Republic (24. Juni) und Zaz (25. Juni) auf.

Tickets: Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.provinztour.com. (AZ)