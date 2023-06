Ulm-Wiblingen

Tom Jones in Wiblingen: Von wegen ein alternder Star

Plus Mit 83 Jahren liefert Tom Jones eine unvergleichliche Show in Wiblingen. "Sex Bomb", "You can leave your hat on", "Great balls of fire" - der Abend hält viele Hits bereit.

Von Stefan Kümmritz

Da steht ein Mann mit grauen Haaren und ebenso grauem Bart, am 7. Juni 83 Jahre alt geworden, auf der Bühne im Wiblinger Klosterhof und wird von der Menge gefeiert wie ein jugendlicher Popstar. Ein Star ist Tom Jones auch, ja sogar ein Weltstar. Aber was dieser alternde Sänger mit seiner charakteristischen, tiefen und kräftigen Stimme noch zu bieten hat, nötigte dem Publikum im bestens gefüllten Klosterhof nicht nur Respekt, sondern immer wieder riesigen Applaus ab.

Standing Ovations für Tom Jones in Wiblingen

Der Veranstalter hatte den Hof bestuhlt, wohl in der Annahme, dass die erwarteten, vornehmlich älteren Besucher es bequem haben wollen. Das erwies sich halbwegs als Fehler, denn immer wieder erhoben sich die Gäste von ihren Plätzen, wenn Tom Jones seine Hits anstimmte, und die letzte halbe Stunde des Konzerts erlebten sie nur noch stehend, wippend, mitklatschend und eine ganze Reihe tanzend. Der Mittwoch war der längste Tag des Jahres, die Gewitterwolken hatten sich verzogen und es wurde ein herrlicher Sommerabend, an dem nur Tom Jones mit seiner Begleitband für Donner und Blitze von der Bühne sorgte.

