Unbekannte brechen in einer Bäckerei einen Tresor aus der Wand

In eine Bäckerei in Wiblingen wird am Freitagabend eingebrochen. Zeugen sehen, wie drei Verdächtige einen schweren Gegenstand wegtragen.

In eine Bäckerei in der Donautalstraße in Wiblingen ist am späten Freitagabend eingebrochen worden. Nachdem die unbekannten Täter im Kassenraum nicht fündig geworden waren, brachen sie einen kleinen Wandtresor aus dem Mauerwerk. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Zeugen befragt.

Die Polizei Ulm sucht Zeugen zum Einbruch in Wiblingen

Diese gaben an, dass sie gegen 23.10 Uhr drei verdächtige Personen beobachtet hätten. Diesei trugen einen schweren dunklen Gegenstand und bewegten sich in Richtung Wiblinger Ring. Das Polizeirevier Ulm-West führt die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Hinweise zu den beschriebenen Personen unter Telefon 0731/188-3812. (AZ)