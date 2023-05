Von Händel bis Moonriver: Wiblinger Bachtage starten bald

Das Motto des Festivals heißt in diesem Jahr "Vom Choral zum Lied". Bachtage-Leiter Albrecht Schmid erklärt, was hinter dem Thema steckt und worauf sich das Publikum heuer freuen kann.

Der Countdown läuft bereits, am Sonntag beginnen die Wiblinger Bachtage. Festivalleiter Albrecht Schmid will seinen potenziellen Zuhörerinnen und Zuhörern dabei auch die allzu große Ehrfurcht vor klassischer Musik nehmen. Von der darf man sich nämlich auch einfach nur gut unterhalten fühlen, meint der künstlerische Leiter der Bachtage. Es gehe ihm nicht darum, sein Publikum zu Fachexperten zu machen. "Manchmal kommen Leute nach dem Konzert zu mir und sagen Dinge wie 'Gefallen hat es mir, aber ich versteh das alles ja nicht.' Doch das ist ja gerade das Schöne, wenn die Musik gefällt", sagt Schmid. Dabei steht bei den Bachtagen selbstverständlich nicht bloß gefällige Musik auf dem Programm.

Auch in diesem Jahr gibt es ein Thema, das sich durch die Konzerte zieht. "Vom Choral zum Lied" heißt das Motto des Festivals. "Mich interessiert dabei, wo sich Lied und Choral berühren und wo sie auseinanderstreben", sagt Schmid. In der Musikwissenschaft ist der Choral, so wird es einleitend im Programmheft erklärt, ursprünglich das unbegleitete, einstimmig gesungene Kirchenlied, das seine Wurzeln in der Gregorianik hat. Im Laufe der Zeit hat sich der Begriff allerdings etwas ausgeweitet, seit der Romantik bezeichne das Wort Choral auch weitere "sakral wirkende" Stücke. Das Lied dagegen stamme eigentlich aus der Lyrik, die Volksballaden des Mittelalters sind dabei frühe Beispiele. Und trotz dieser Definition stellt Schmid die Frage: "Was ist überhaupt ein Choral?" und verweist als Beispiel auf Brahms' vierte Sinfonie, die im Finale durchaus choralartige Züge aufweist, obwohl es der Komponist nie so bezeichnet.

Es stehen nicht nur Klassikstücke auf dem Programm

Musikhistorisch umspannt das Motto also eine lange Zeit, was zum Beispiel der siebte Abend der Bachtage am 14. Mai illustriert. Unter dem Thema "Volkslied ≠ Kunstlied!?" gibt die Wiblinger Kantorei mit Begleitung durch Solisten des Collegium Instrumentale aus Stuttgart und Jaan Ots am Klavier Lieder von Wagner und Verdi bis Henry Mancinis "Moonriver" zum Besten.

Ebenfalls ein Chorkonzert findet am 17. Mai im Stadthaus in Ulm statt. Albrecht Schmid und das Vokal-Ensemble 15 spannen dabei mit Stücken, unter anderem von Bach, Brahms, Claude Debussy und Geoffrey Blacksmith, Brücken zwischen geistlicher und weltlicher Musik. Gattungsbegriffe, die einst elementar waren und heute eher weniger gebräuchlich sind. Unterteilt wird dagegen oft in Ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Auch hier möchte Schmid mit den Bachtagen ansetzen. Über Brahms Opus 52, den Liebeslieder-Walzer, sagt er: "Das ist ja quasi Popmusik. Das haben sich die Leute zur Unterhaltung reingezogen."

Wiblinger Bachtage 2023 - Das Programm 1 / 14 Zurück Vorwärts Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr, Eröffnungskonzert, Basilika St. Martin, Wiblingen

Dienstag, 9. Mai, 20 Uhr, Duo - Trio - Quartetto, Kirche St. Sebastian, Oberkirchberg

Mittwoch, 10. Mai, 20 Uhr, Sonate - Suite, Kirche ›Zur Heiligen Familie‹ Donaustetten

Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr, Choral-Kantaten, Martin-Luther-Kirche Ulm

Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, Streichquintett, Barockbibliothek des ehem. Klosters Wiblingen

Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, Und ihr Schall gehet aus (Vocal-Ensemble Hochwang), St. Michael zu den Wengen, Ulm

Sonntag, 14. Mai, 20 Uhr, Volkslied ≠ Kunstlied !?, Schloss Erbach

Dienstag, 16. Mai, 9.30 und 11 Uhr, Schülerkonzerte - Spaß by Saite, Stadthaus Ulm

Dienstag, 16. Mai 2023, 20 Uhr, Klavierkonzerte, Stadthaus Ulm, Münsterplatz

Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr, Chorkonzert »Weltlich - Geistlich«, Stadthaus Ulm

Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr, Guitarrissimo, Klosterkirche Mariæ Himmelfahrt, Söflingen

Freitag, 19. Mai, 20 Uhr, Orgelkonzert, Basilika St. Martin, Wiblingen

Samstag, 20. Mai, 20 Uhr, Kammerkonzert, St. Franziskus am Tannenplatz, Wiblingen

Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr, Abschluss-Gottesdienst mit Chören von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, Evang. Versöhnungskirche Wiblingen

Schmid will die Grenzen verschwimmen lassen zwischen der Musik, die oft mit einem Gefühl der Erhabenheit oder Ehrfurcht einhergeht, und der Musik, von der erwartet wird, dass sie Spaß machen soll. Mit einem bunt gemischten Programm möchte er Menschen für die Musik begeistern, die sie normalerweise nicht ins Konzert locken würde. Soll heißen: Da soll der Klassik-Nerd auch mal Popnummern hören und andersherum.

Los geht es mit den Wiblinger Bachtagen heuer am 7. Mai in der Basilika St. Martin in Wiblingen. Zur Eröffnung werden Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart und Michael Haydn gespielt. Insgesamt stehen zwölf musikalische Abende, verteilt über die Region, und ein Abschlussgottesdienst auf dem Programm.

Info: Das ausführliche Programm zu den Wiblinger Bachtagen gibt es unter wiblinger-bachtage.de.