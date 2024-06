Wiblingen

Wiblinger Bachtage: Wie wird der 40. Geburtstag gefeiert?

Plus Die Wiblinger Bachtage sind gerade erst zu Ende gegangen, schon richtet sich der Blick auf die nächste Spielzeit. Denn 2025 ist ein besonders Jahr für das Festival.

Von Dagmar Hub

Am Wochenende gingen die Wiblinger Bachtage zu Ende. Wenn das Musikfestival im kommenden Jahr am 11. Mai startet, feiert es sein 40-jähriges Bestehen – unter seinem Gründungsintendanten Albrecht Schmid. Der Wiblinger Kantor rief die Bachtage 1985 ins Leben. Albrecht Schmid zieht ein Fazit der diesjährigen Bachtage und gibt einen kleinen Ausblick.

14 Konzerte in 14 Tage: Ist man geschafft, wenn ein solcher musikalischer Marathon geschafft ist? Albrecht Schmid tickt anders: Nein, die Bachtage ermöglichten ihm, das zu tun, was er während seines Kirchenmusik-Studiums als den wesentlichen Teil seiner künftigen Tätigkeit wähnte, sagt er. Damals, als er vom enormen Verwaltungsaufwand noch nicht viel wusste. Das Festival ist ein Tun, das er liebt – und deshalb geht er auch am Tag nach dem Abschluss der Bachtage mit Schwung zu den montäglichen Proben. Wie fällt sein Fazit der diesjähigen Bachtage aus, deren Konzerte teilweise mit Europameisterschafts-Gruppenspielen zusammenfielen?

