Wieder Eier geworfen: Amtsgebäude in Wiblingen beschädigt und verschmutzt

An einem Verwaltungsgebäude in Ulm-Wiblingen ist Schaden angerichtet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bislang unbekannte Täter haben in Ulm-Wiblingen ein Amtsgebäude verschmutzt und beschädigt. Drei Fenster an dem Verwaltungsgebäude in der Buchauer Straße wiesen nach Angaben der Polizei kleine Löcher auf. Den Tatzeitraum geben die Ermittler zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, an.

Ersten Ermittlungen zufolge entstanden die Löcher durch Kunststoffkugeln, wie sie beispielsweise mit Schleudern verschossen werden. Außerdem bewarfen die Unbekannten einen Eingang am Gebäude und die Fassade mit rohen Eiern. Auch beschmierten sie die Fassade mit Farbe.

Die Polizei Wiblingen (Telefon: 0731/1880) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden an den Fenstern auf 1000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Fassade und am Eingang ist, ist noch unklar.

Eier wurden in der vergangenen Halloween-Nacht in mehreren Orten auf Gebäude geworden. In Senden sind mehrere Fälle bekannt. Auch in Ulm und Blaustein wurden Eier geworfen. (AZ)