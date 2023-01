Wiblingen

Wolfgang Treß spielt seit 65 Jahren die Wiblinger Orgel

Wolfgang Treß hat schon in jungen Jahren seine Leidenschaft gefunden. Seit er 17 ist, spielt er die Orgel in Wiblingen.

Plus Schon als Jugendlicher liebte Wolfgang Treß das Orgelspiel. Trotzdem entschied er sich gegen ein Kirchenmusikstudium. Warum er diese Entscheidung nie bereute.

Von Dagmar Hub

Auf die Frage, wie lange genau er schon in Wiblingen an der Orgel sitzt, lacht Wolfgang Treß: "Am 1. Januar 1958 habe ich den Vertrag unterschrieben." 65 Jahre und ein paar Tage sind es also, seit Treß den Orgeldienst aufnahm. Knapp 17 Jahre alt war er damals, und ein geliebtes Hobby musste er dafür aufgeben, das Kicken. Trotzdem: Die Musik, die Orgel blieb seine Welt. "Und ein fanatischer Fußballfan bin ich trotzdem immer noch", gibt Treß zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

