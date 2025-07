Verabschiedung: Kirchenmusiker und Leiter der Wiblinger Bachtage geht in den Ruhestand

Wie es mit der Kirchenmusik in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ulm-Wiblingen weitergeht, weiß man nicht, bedauerte Pfarrer Andreas Wündisch. Die Nachfolge von Kantor Albrecht Schmid ist offen – der Deutsch-Schweizer, der die Wiblinger Kantorei seit 1979 leitet und der die renommierten „Wiblinger Bachtage“ vor vier Jahrzehnten ins Leben rief, wurde in der Wiblinger Versöhnungskirche offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

