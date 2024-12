Wie viele Baumaßnahmen verträgt die Stadt mit ihren Händlern?

Die Stadt Ulm hat in den kommenden Jahren viel vor. Das größte Projekt ist die Sanierung der B10 mit dem Neubau des Blaubeurer-Tor-Tunnels und der Wallstraßenbrücke – 211 Millionen Euro an Investitionen sind hierfür vorgesehen. In die Brücken der Stadt werden sogar insgesamt 287 Millionen Euro bis zum Jahr 2029 gesteckt. Da aber auch wichtige Schulsanierungen und der Kita-Ausbau nicht warten sollen, standen die Stadträte im Bauausschuss vor der Frage, welches Projekt denn dann verschoben werden kann, damit die Schulden der Stadt nicht weiter ansteigen. „Es ist die Stunde des Gemeinderats. Wir müssen heute sagen, was wir wollen“, sagte Stadträtin Dorothee Kühne (SPD). Es sei allerdings auch „ein undankbarer Job“, erklärte Lena Schwelling (Grüne) – schließlich gebe es jede Menge zu tun und zu sanieren.

