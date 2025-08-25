Wieder ein Autoposer: Ulmer Polizei geht gegen Raser und Tuner vor

Seit Längerem geht die Ulmer Polizei verschärft gegen Tuner und Poser vor. Erst Anfang Juli unterbanden die Beamten ein groß angelegtes Treffen. Trotzdem geht das Posen weiter: In der Nacht von Sonntag auf Montag ertappten Polizisten einen jungen BMW-Fahrer beim Zurschaustellen seines Fahrzeugs.

Ein 21-Jähriger verursachte mit seinem BMW am frühen Montagmorgen im Donautal unnötig viel Krach. Er beschleunigte stark mit seinem Auto, um kurz darauf eine Vollbremsung durchzuführen. Dabei blieb er nicht unbeobachtet. Eine Streife der Polizei Ulm kontrollierte den Fahrer, der sich im Gespräch mit den Beamten uneinsichtig zeigte. Deshalb erhielt er neben einem Bußgeld auch einen Platzverweis.

Poser und Tuner sind „alte Bekannte“ der Polizei in Ulm

Noch am 05. Juli kündigte die Szene in Ulm das „biggest Takeover of the Year“ an. Zu Deutsch: größte Übernahme des Jahres. Hunderte Tuner und Poser wollten sich an diesem Tag für ihr „Projekt X“ in Ulm treffen. Die Stadt unterband das Treffen mit der Präsenz von etwa 500 Polizisten und Polizistinnen und einem Polizeihubschrauber. Schon zuvor kam es immer wieder zu Problemen mit den Autoenthusiasten. Deswegen bietet die Polizei für solche Fälle eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse.

Dort können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Zeitlich dringende Ereignisse sollen der Polizei weiterhin telefonisch gemeldet werden. (AZ)