Erneut bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Täter flüchtet nach Gerangel mit Mitarbeiter

In Ehingen ist am Montagabend erneut eine Tankstelle überfallen worden. Der mit einem Revolver bewaffnete Täter flüchtet. Beute konnte er aber nach Polizeiangaben nicht machen. Bereits am Vortag war zu einem Überfall auf eine Tankstelle in Ehingen gekommen.

Wie die Ermittler zum jüngsten Fall mitteilen, betrat der unbekannte und maskierte Mann um 21.30 Uhr die Tankstelle in der Blaubeurer Straße. Er bedrohte den alleine anwesenden 27-jährigen Mitarbeiter mit einem schwarzen Revolver und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte erkannte wohl, dass die Waffe nicht echt war und verweigerte die Herausgabe des Geldes. Nach einem Handgemenge zwischen dem Täter und dem Mitarbeiter sei der Räuber ohne Beute zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Glockenplatz geflüchtet, heißt es im Polizeibericht.

Überfall auf Tankstelle in Ehingen: Polizei mit mehreren Streifen im Einsatz

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb jedoch unentdeckt. Der etwa 16 bis 18 Jahre alte männliche Täter war mit einer weißen Jacke mit Kapuze bekleidet. Er war etwa 1,75 Meter groß und sehr schlank. Unter seiner Kapuze trug er ein schwarzes Basecap. Zudem war er mit einem schwarzen Schal vermummt und trug eine Brille.

Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Gibt es einen Zusammenhang zum Tankstellen-Überfall am Sonntag in Ehingen?

Bereits am Sonntag, kurz vor 23 Uhr, hatte ein bislang unbekannter und maskierter Mann eine Tankstelle in der Biberacher Straße in Ehingen betreten und den ebenfalls alleine anwesenden 29-jährigen Mitarbeiter mit einem schwarzen Revolver sowie die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Täter entriss laut Polizei dem Mitarbeiter den Kasseneinsatz mit dem Geld und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndete auch hier mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten, konnte ihn aber nicht finden. Bei dem Täter handelte es sich ebenfalls um einen Mann. Er soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben und wurde auf etwa 17 bis 20 Jahre geschätzt. Er war komplett schwarz gekleidet, mindestens 1,90 Meter groß und schlank. Er war mit einem schwarzen Schal vermummt und trug eine Brille mit runden Gläsern.

Ob es sich dabei um denselben Täter handelt wie im Fall in der Blaubeurer Straße, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. (AZ)