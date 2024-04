100 Kilo Kupferkabel gestohlen: So werden die Täter beschrieben

Ein Kamera hat den Diebstahl offenbar gefilmt. Der Polizei liegt eine grobe Beschreibung der Täter vor.

In Wiesensteig im Kreis Göppingen sind am Mittwoch Kupferkabel mit einem Gewicht von etwa 100 Kilogramm gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben um 12.48 Uhr. Die Kabel lagerten vor einem Gebäude in der Seestraße. Die Beute transportieren die Täter vermutlich mit einem weißen Sprinter mit Ladefläche ab.

Der Polizeiposten Deggingen (Telefon: 07334/924990) hat die Ermittlungen aufgenommen und auch eine Kamera ausgewertet. Den ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den Tätern um einen Mann und eine Frau im Alter von etwa 35 Jahren. Der Mann ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und war mit einem grauen Pullover und dunkler Jogginghose bekleidet. Die Frau ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat eine stämmige Figur. Sie trug eine dunkelblaue Jogginghose und ein helles T-Shirt. (AZ)