Sturz ohne Helm: 21-jähriger Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Bergab soll der 21-Jähriger mit seinem Rennrad wohl zu schnell unterwegs gewesen sein. Beim Sturz trug er keinen Helm.

Schwere Verletzungen hat sich ein 21-Jähriger am Dienstag in Wiesensteig im Kreis Göppingen zugezogen. Der junge Radfahrer war laut Polizei gestürzt und trug keinen Helm.

Der Mann war kurz vor 21 Uhr in der Westerheimer Straße unterwegs. Er fuhr bergabwärts und war laut Polizei wohl zu schnell. Im Kurvenbereich stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Der Rennradfahrer stürzte auf die Straße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in eine Klinik. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer nach Polizeiangaben keinen Schutzhelm. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an dem Rennrad schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro, den am Auto auf rund 1000 Euro. (AZ)