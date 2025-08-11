Icon Menü
Wildunfall auf B28: Dachs kreuzt Straße und verursacht Schaden an Auto

Blaustein/Ulm

Wildunfall: Auto stößt mit Dachs zusammen

In der Nacht zum Montag ereignet sich auf der B28 ein Wildunfall. Die Ulmer Polizei gibt Tipps, was Autofahrer beachten sollten.
    • |
    • |
    • |
    Ein Wildunfall hat sich im Blausteiner Stadtteil Ehrenstein auf der B28 ereignet.
    Ein Wildunfall hat sich im Blausteiner Stadtteil Ehrenstein auf der B28 ereignet. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    In der Nacht zum Montag ist ein Auto bei Ulm mit einem Dachs kollidiert. Nach 1 Uhr war ein Autofahrer auf der B28 von Blaustein in Richtung Ulm unterwegs. Ein Dachs kreuzte beim Stadtteil Ehrenstein die Straße. Der Autofahrer konnte laut Polizei nicht mehr bremsen und erfasste das Tier frontal. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf 1000 Euro. Das verletzte Tier rannte davon. Das Auto blieb fahrbereit.

    Das rät die Ulmer Polizei Autofahrerinnen und Autofahrern

    Die Polizei rät: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straße, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollten hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Das Warnblinklicht am Fahrzeug soll eingeschalten werden. Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Wild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken. (AZ)

