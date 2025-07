Wiley Open Air 2025: Programm, Tickets und Line-up

Durch seinen Hit „What is Love“ wurde der Künstler in den 90er Jahren zum Inbegriff der Eurodance-Welle. Der Song erzielte in mehr als 15 Ländern Platz 1 der Charts und hat auch heute noch große Bekanntheit. Weitere bekannte Songs von Haddaway sind beispielsweise „Life“ und „Rock My Heart“.

Mit „Coco Jamboo“ landete Mr. President einen Sommerhit, der weit über Deutschlands Grenzen Bekanntheit erlangte. Bis heute gehören sie zu den bekanntesten Eurodance Bands. Weitere Hits landeten sie mit Songs wie „Up’n Away“ und „I Give You My Heart“.

Masterboy

: Die Gruppe gehört zu den Pionieren des Eurodance und ist bekannt für Hits wie „Feel the Heat of the Night“ und „Generation of Love“. 1989 wurde die Band gegründet und konnte seitdem zahlreiche Chartplatzierungen in verschiedenen Ländern verbuchen.