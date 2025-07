AnnenMayKantereit kommt zum Wiley Open Air 2026

Das Wiley Open Air 2025 mit Sido und einer 90er-Party ist gerade einmal eine Woche Geschichte, da geben die Veranstalter schon den ersten Top-Act für das Event im darauffolgenden Jahr bekannt: Die Kölner Band AnnenMayKantereit wird am Freitag, 17. Juli 2026, im Wiley-Sportpark in Neu-Ulm auftreten, wie Allgäu Concerts und Donau3FM am Dienstag mitteilen.

Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit touren demnach ab Juli 2026 auch durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz. Die Band, bekannt für Hits wie „Barfuß am Klavier“ und „Pocahontas“, schaffte es von Straßenmusikern zu Superstars, die regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Stadien sorgen.

Tickets für das Konzert beim Wiley Open Air 2026 sind ab diesem Donnerstag, 17. Juli 2025, um 12 Uhr auf www.donau3fm.de und unter www.allgaeu-concerts.de erhältlich. Ein Direktverkauf ist über die Touristinformation im Stadthaus Ulm möglich. (AZ)