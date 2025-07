Ulmer Wilhelmsburg: Kasematten zu Kreativräumen

Es öffnet sich die Türe zum Südostflügel des Mammutbauwerks, und die Überraschung ist groß. Mit der Sanierung ist all die beklemmende staubgraue Düsternis verschwunden, die den noch unsanierten Teilen der Burg zu eigen ist. Dabei ist möglichst viel an historischer Bausubstanz erhalten geblieben, bis hin zu den Resten der überkommenen Farbschichten. Es ist, wie das im heutigen Sprech heißt, eine hippe Location daraus geworden, an die jede Menge Optimismus geknüpft ist. Wird ihr Sog stark genug sein, dass sich die Wilhelmsburg insgesamt eines Tages zu einem anziehenden Kreativquartier entwickelt?

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wilhelmsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis