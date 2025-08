„Stürmt die Burg“: Das ist am letzten Wochenende geboten

Von diesem Donnerstag, 7. August, bis Sonntag, 10. August, darf die Ulmer Wilhelmsburg für diesen Sommer ein letztes Mal von Konzertbesuchern und Ausstellungsgängern erstürmt werden. Das letzte „Stürmt die Burg“-Wochenende wartet nochmal mit einem gut gefüllten Programm auf.

An allen vier Tagen sind die Ausstellungen „Kunstwelten der Kinder“ und „Kunst im Westflügel“ ab jeweils 17 Uhr geöffnet. Am Donnerstag gibt es zudem zwei Konzerte für Fans von Indiemusik. Um 19 Uhr stehen Dumon auf der Bühne im Innenhof, um 20.30 Uhr folgen die Beachpeople.

Am Freitag, 8. August, sind mit dem Elektronikkollektiv Kabeltrommel (17 bis 20 Uhr) und Sänger Vince (20.30 Uhr) wieder zwei Konzerte geplant. Außerdem gibt es mit dem „Time Tunnel“ eine spannende Licht- und Soundperformance zu sehen. Lichtkünstler Thomas Marggraf errichtet dafür in der Wilhelmsburg einen Zeittunnel und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Raum und Zeit bis in die fünfte Dimension – begleitet von Livemusik und nonverbalem Gesang. „Time Tunnel“ findet um 22 und dann nochmal um 23 Uhr statt. Zu denselben Uhrzeiten wird die Performance auch am folgenden Samstag nochmal gezeigt.

Mit „Elias – Zwischen Quanten und KI“ steht am Samstag außerdem eine Lesung mit anschließender Diskussion auf dem Programm, die um 18 Uhr im Westflügel beginnt. Auf der Bühne im Innenhof wird es um 18.30 Uhr mit Kompass und um 20.30 Uhr mit Van Holzen wieder musikalisch. Ebenfalls spannend: die immersive Theatervorstellung des Kollektivs „Alle guten Geister“. „Das Flirren“ ist ein immersiver Krimi, bei dem True Crime auf eine Zeitreise ins Jahr 1947 trifft. Vorherige Online-Anmeldung ist erwünscht. Das Immersionstheater wird auch am Sonntag um 14 und 17 Uhr nochmal aufgeführt.

Sonntag ist Familientag bei „Stürmt die Burg“ auf der Wilhelmsburg in Ulm

Der Sonntag ist aber eigentlich wieder Familientag. Das Museum Ulm ist wieder mit seinem „Museum aus der Schubkarre“ dabei, um trotz der andauernden Schließung die Menschen am Museumsprojekt teilhaben zu lassen. Der Rhythmusworkshop für Kinder „Stomp“ findet am 10. August noch einmal statt, Beginn ist um 14 Uhr, eine Aufführung zu Stomp gibt es um 15.30 Uhr. Der beliebte Kindersänger Roscha ist mit Tom und der Dschungelbande dann gleich zweimal auf der Bühne, und zwar um 14.30 und 16 Uhr. Das Abschlusskonzert gibt Echo Town aus Großbritannien um 18.30 Uhr.