Kritik am Windpark Göttingen-Thalfingen: Bei einer Infoveranstaltung treten einige Sorgen zutage

Die Frage einer jungen Frau, wo sie einen Windpark wie den in Göttingen-Thalfingen geplanten anschauen könne, brachte an den Tag: Vergleichbares zu diesem Vorhaben – neun Windräder mit einer Nabenhöhe von 175 Metern und einer Gesamthöhe von 262 Metern – gibt es in Süddeutschland noch nicht. Bei der ersten Infoveranstaltung zum Bürgerwindpark warf Gemeinderat Armin Willbold den Planern vor, nur ein Teilbild zu liefern. Die die Region um Elchingen betreffenden Ulmer Windkraftanlagen bei Jungingen müssten dem Gesamtbild der Planung zugerechnet werden.

