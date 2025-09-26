WKO und Rias Kammerchor: Eine Hommage zu Arvo Pärts 90. Geburtstag

Ein estnischer Dirigent ehrt einen estnischen Komponisten: Den Auftaktabend der Spielzeit 2025/26 widmete das Württembergische Kammerorchester Heilbronn im Kornhaus komplett dem im estnischen Paide geborenen Komponisten Arvo Pärt. Am 11. September feierte er seinen 90. Geburtstag. Pärt ist einer der wichtigsten Gegenwartskomponisten. Selten sind die WKO-Konzerte derart gut besucht wie zu dieser Hommage, die ein großer Abend war.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Arvo Pärt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kornhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis