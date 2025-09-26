Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

WKO und Rias Kammerchor: Eine Hommage zu Arvo Pärts 90. Geburtstag

Ulm

WKO und Rias Kammerchor: Eine Hommage zu Arvo Pärts 90. Geburtstag

Der Este Arvo Pärt zählt zu den wichtigsten Gegenwartskomponisten. Im Ulmer Kornhaus gab es nun ein Konzert, das ihn und sein Lebenswerk feierte.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Zum Auftakt gab das WKO unter Leitung von Risto Jost ein Konzert zum 90. Geburtstag von Arvo Pärt.
    Zum Auftakt gab das WKO unter Leitung von Risto Jost ein Konzert zum 90. Geburtstag von Arvo Pärt. Foto: Dagmar Hub

    Ein estnischer Dirigent ehrt einen estnischen Komponisten: Den Auftaktabend der Spielzeit 2025/26 widmete das Württembergische Kammerorchester Heilbronn im Kornhaus komplett dem im estnischen Paide geborenen Komponisten Arvo Pärt. Am 11. September feierte er seinen 90. Geburtstag. Pärt ist einer der wichtigsten Gegenwartskomponisten. Selten sind die WKO-Konzerte derart gut besucht wie zu dieser Hommage, die ein großer Abend war.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden