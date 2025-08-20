Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Wo gibt es überall Videoüberwachung in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm?

Ulm/Landkreis Neu-Ulm

Deutschhaus, Bahnhof, Fußgängerzone: Wo gibt es überall Videoüberwachung?

Am Lederhof in Ulm hat die Stadt die Videoüberwachung ausgeweitet, um den Brennpunkt zu entschärfen. Was die Polizei zum Einsatz von Kameras im Kreis Neu-Ulm sagt.
Von Michael Ruddigkeit
    • |
    • |
    • |
    In jeder größeren Stadt gehören Überwachungskameras zum gewohnten Anblick. Die Voraussetzungen für einen Einsatz auf öffentlichen Plätzen sind allerdings hoch.
    In jeder größeren Stadt gehören Überwachungskameras zum gewohnten Anblick. Die Voraussetzungen für einen Einsatz auf öffentlichen Plätzen sind allerdings hoch. Foto: Martin Schutt, dpa (Symbolbild)

    Der Lederhof an der Blau in Ulm könnte ein idyllisches Plätzchen sein. Doch er gilt seit einiger Zeit als Drogenumschlagplatz und Kriminalitätsschwerpunkt. Deswegen hat die Stadt die Videoüberwachung rund um das Parkhaus Deutschhaus kürzlich ausgeweitet, zur Abschreckung und um Straftaten aufzuklären. Möglich ist dies, weil der Bereich Privatgrund ist, er gehört der städtischen Parkbetriebsgesellschaft (PBG). Die Hürden für den Einsatz von Überwachungskameras auf öffentlichen Plätzen sind hoch. Und doch nehmen in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm Hunderte Kameras Bürgerinnen und Bürger jeden Tag ins Visier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden