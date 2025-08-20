Deutschhaus, Bahnhof, Fußgängerzone: Wo gibt es überall Videoüberwachung?

Der Lederhof an der Blau in Ulm könnte ein idyllisches Plätzchen sein. Doch er gilt seit einiger Zeit als Drogenumschlagplatz und Kriminalitätsschwerpunkt. Deswegen hat die Stadt die Videoüberwachung rund um das Parkhaus Deutschhaus kürzlich ausgeweitet, zur Abschreckung und um Straftaten aufzuklären. Möglich ist dies, weil der Bereich Privatgrund ist, er gehört der städtischen Parkbetriebsgesellschaft (PBG). Die Hürden für den Einsatz von Überwachungskameras auf öffentlichen Plätzen sind hoch. Und doch nehmen in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm Hunderte Kameras Bürgerinnen und Bürger jeden Tag ins Visier.

