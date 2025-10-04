Icon Menü
Kirchen zum Verkauf? Es wird nicht anders gehen

Kommentar

Die Versöhnungskirche in Altenstadt wird verkauft. Eine Hiobsbotschaft für die Gemeinde und eine bittere Realität, der alle Gläubigen ins Auge sehen müssen.
Franziska Wolfinger
Von Franziska Wolfinger
    Die Versöhnungskirche in Altenstadt ist die erste Kirche, die im Dekanat Neu-Ulm zum Verkauf ausgeschrieben wurde.
    Es ist ein drastischer Schritt, den die evangelische Landeskirche angekündigt hat. Die Hälfte ihrer Immobilien soll bis 2035 unter den Hammer kommen. Wird das so umgesetzt, können das nicht nur Verwaltungsgebäude sein. Dann sind zwangsweise auch Kirchen darunter. Gotteshäuser verscherbeln? Sich ihrer entledigen wie Altlasten? So muss diese Entscheidung vielen Gläubigen vorkommen. Um ehrlich zu sein: Auch ich muss bei diesem Gedanken schlucken und denke unweigerlich an die Dorfkirche, in der ich getauft und konfirmiert wurde. Wird es sie auch irgendwann treffen?

