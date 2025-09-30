Flammen schlagen aus Einliegerwohnung: Polizei ermittelt zur Brandursache in alle Richtungen

In einem Wohnhaus in der Buchenstraße in Senden hat es am Montagabend gebrannt. Das Feuer war nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr gemeldet. Zur möglichen Ursache halten sich die Ermittler auf Nachfrage unserer Redaktion noch bedeckt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen, so ein Polizeisprecher. Ermittelt werde derzeit noch in alle Richtungen.

Nach Angaben der Feuerwehr Senden schlugen Flammen aus einer im Keller befindlichen Einliegerwohnung. Das Feuer sei teilweise bis in den Dachstuhl übergegriffen. Schnell sei jedoch klar gewesen, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Der Brand sei zunächst von außen gelöscht worden. Später begab sich ein Trupp im Innenangriff in die Wohnung, um das Feuer vollständig zu bekämpfen.

Parallel dazu seien über die Drehleiter Fassade und Dachbereich kontrolliert worden, um mögliche versteckte Glutnester auszuschließen. Nach intensiver Kontrolle und dem Ablöschen mehrerer Glutnester konnte schließlich „Feuer aus“ gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten sowie die Kontrolle des Brandbereichs hätten sich noch über einige Zeit hingezogen, heißt es. (AZ)