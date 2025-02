Workshop: So kann KI Vereine bei der Vereinsarbeit unterstützen

Wie funktioniert Künstliche Intelligenz eigentlich im Alltag? Sebastian Honert von der bayerischen Landesinitiative „digital verein(t)“ erklärte dies den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops „KI – Chancen und Möglichkeiten für die Vereinsarbeit“ in Weißenhorn an einem einfachen Beispiel: Wenn wir einem Kind beibringen wollen, den Unterschied zwischen Äpfeln und Birnen zu erkennen, zeigen wir ihm viele verschiedene Exemplare. Genauso lernt auch die KI – nur mit Millionen von Beispielen. Je mehr Bilder sie „sieht“, desto sicherer wird sie in der Unterscheidung. Und für Fragen an eine KI gilt: Je genauer gefragt wird, desto passender ist die Antwort.

