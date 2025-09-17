Polizei ermittelt nach Wucherfall durch Kammerjäger

Am Montag kam es in Ulm zu einem Fall von Wucher. Wie die Polizei mitteilt, beauftragte eine Frau im Nauweg einen Kammerjäger. Sie hatte ein Wespennest an ihrem Balkon. Die Firma suchte sie im Internet und beauftragte diese. Das bereute sie später.

Noch am selben Tag kam ein bislang Unbekannter vor Ort. Das Wespennest wurde zwar mit einer chemischen Substanz eingesprüht, jedoch waren nach seiner Arbeit noch immer Wespen da. Zudem verlangte er ein Vielfaches vom üblichen Preis. Der Polizeiposten Ulm-Böfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)