Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Wucher bei Kammerjägern: Frau in Ulm wird für Wespennest über den Tisch gezogen

Ulm

Polizei ermittelt nach Wucherfall durch Kammerjäger

Eine Frau musste feststellen, dass die Beauftragung eines Kammerjägers nicht nur teuer war, sondern auch nicht die erhoffte Lösung bot.
    • |
    • |
    • |
    Wespennest auf Balkon: Polizei in Ulm ermittelt nach Wucherfall durch Kammerjäger.
    Wespennest auf Balkon: Polizei in Ulm ermittelt nach Wucherfall durch Kammerjäger. Foto: Pg/dpa

    Am Montag kam es in Ulm zu einem Fall von Wucher. Wie die Polizei mitteilt, beauftragte eine Frau im Nauweg einen Kammerjäger. Sie hatte ein Wespennest an ihrem Balkon. Die Firma suchte sie im Internet und beauftragte diese. Das bereute sie später.

    Noch am selben Tag kam ein bislang Unbekannter vor Ort. Das Wespennest wurde zwar mit einer chemischen Substanz eingesprüht, jedoch waren nach seiner Arbeit noch immer Wespen da. Zudem verlangte er ein Vielfaches vom üblichen Preis. Der Polizeiposten Ulm-Böfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden