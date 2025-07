Das Zant-Festival startet mit unvergesslichen Szenen von Kraft und Poesie

Furios startete das Zant-Festival im Roxy mit dem Abend „Sow me your moves“: neun mitreißende, kraftvolle, beeindruckende Performances handverlesener Tanzkünstlerinnen, Tanzkünstler und Tanzensembles. Ein internationales Line-up, das Kurator Pablo Sansalvador (Roxy Tanzlabor) auf die Beine gestellt hat. Der frenetische Schlussapplaus darf also nicht nur den tanzenden Gästen gelten, sondern auch Sansalvador, der wieder einmal erstklassige Tanzacts nach Ulm gebracht hat.

