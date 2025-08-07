Wie Zebus bei Ulm eine Plage gekämpfen

Zebus sind nahe dem alten Sportplatz bei Eggingen im Auftrag von des Landes bei der Arbeit. Ihre Aufgabe, Beweidung der riesigen Riesenbärenklaufläche. Das Ziel, eine ökologische Bewirtschaftung der Leitungstrasse ohne die gebietsfremde Pflanze, die sich stark ausbreitet und heimische Arten verdrängt.

Schon drei Jahre wird der Riesenbärenklau bei Ulm-Eggingen bekämpft. Im vergangenen Jahr wurde der Einsatz von Zebus ausprobiert. Im Frühjahr waren die indischen Rinder nicht an den Riesenbärenklaupflanzen interessiert, aber im Herbst hatten sie die aufkommenden Keimlinge erfolgreich vertilgt. Deshalb werden die Zebus jetzt wieder auf die Fläche unter der Leitungstrasse bei Ulm-Eggingen gebracht.

Zebus bei Ulm

Im Frühjahr fand in Abstimmung mit Experten und Naturschutzverbänden eine Aktion mit einer selektiv wirkenden Gift-Substanz (Herbizid) statt, denn der Riesenbärenklau zeigt sich sehr hartnäckig. Nun im Herbst sollen die Zebus wieder ihre Arbeit verrichten. Insgesamt benötigt ForstBW, eine Anstalt öffentlichen Rechts aus Baden-Württemberg, das die Verantwortung für die Bewirtschaftung des Staatswaldes trägt. Forst BW benötigt ein gutes Durchhaltevermögen, um den Riesenbärenklau und seine im bodenschlummernden Samen loszuwerden. Seit drei Jahren kommen zum Glück keine neuen Samen hinzu. „Es ist schon heftig, was für ein Potenzial der Riesenbärenklau hier zeigt,“ meint Bastian Polzer, der zuständige Forstrevierleiter von ForstBW. „Aber kein Vergleich zum Zustand ohne unsere Aktionen.“ Er ist vor Ort für die Durchführung der Maßnahmen zuständig.

Alle Maßnahmen finden in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit Experten, Naturschützern, dem Tierhalter und dem Leitungsbetreiber statt. Es zeigen sich schon kleine Erfolge, im südlichen Bereich hat die Last der Pflanzen deutlich abgenommen. (AZ)