Zu nah an der Schule gekifft: 17-Jährige von Polizei erwischt

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei die Mitteilung über zwei männliche Personen, welche im Nahbereich einer Grundschule in der Martin-Luther-Straße in Offenhausen Cannabis konsumieren. Vor Ort traf sie zwei 17-Jährige an, welche einen Joint geraucht hatten.

Da sich die beiden im Sichtbereich einer Schule in weniger als 100 Metern Entfernung befanden, wurde gegen sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem ist der Umgang mit Cannabis erst ab 18 Jahren erlaubt. (AZ)