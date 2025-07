Gottesdienst und Generalversammlung des Musikvereins Meßhofen

Traditionell zur Jahreshauptversammlung hat der Musikverein Meßhofen einen Gottesdienst in Gedenken an die verstorbenen Mitglieder in der Kirche St. Agatha in Ingstetten musikalisch gestaltet.

Roggenburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Generalversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gottesdienst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis