Mögliches Aus der Bahn-Neubaustrecke Ulm-Augsburg: Landräte wollen dagegen kämpfen

Wann genau der erste ICE auf der Neubaustrecke über Günzburg nach Ulm oder Augsburg fährt, da will sich keiner festlegen. Doch dass es passieren wird, daran hat der Günzburger Landrat Hans Reichhart (CSU) keine Zweifel. Er sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, er werde weiterhin dafür kämpfen, dass Ulm-Augsburg kommt. Auch seine Neu-Ulmer Kollegin Eva Treu (CSU) meint, dass die Region nun kämpfen müsse. Es wäre ein schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort.

Landrätin Eva Treu: Das ist doch verrückt!

Eva Treus erste Reaktion auf eine mögliche Streichung der Neubaustrecke fällt deutlich aus: „Das ist doch verrückt! Da plant man so lange hin, ist schon relativ weit und befindet sich jetzt bereits in einer entscheidenden Phase – und dann das. Was ist denn das für ein Signal?“ Dabei habe der Bund doch ein milliardenschweres Sondervermögen zur Verbesserung der Infrastruktur bereitgestellt. „Ich verstehe es nicht.“ Jetzt müsse alles versucht werden, damit das Projekt nicht stirbt: „Wir müssen kämpfen.“ Andernfalls drohe der Wirtschaftsstandort zurückzufallen. Eine zeitliche Verschiebung des Vorhabens hält sie nicht für sinnvoll, denn das komme einer Streichung gleich. Zudem werde dann alles noch teurer.

Doch nützt dieser Kampf etwas, wenn schlicht „die dafür nötigen Mittel fehlen“, so wie es aus den neuesten Dokumenten des Verkehrsministeriums hervorgeht? Es klingt paradox: Es fehlt Geld, obwohl sich der Staat massiv verschuldet. 500 Milliarden Euro beträgt das Sondervermögen für Infrastruktur und trotzdem ist auf einmal kein Geld da für Straßen und Schienen? Es geht im Hintergrund wohl um das Gerangel, um den harten Verteilungskampf der Gelder.

Lange hat man sich dagegen gewehrt, irgendwann kam die Erkenntnis bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in den betroffenen Kommunen: Die ICE-Strecke wird eh gebaut. Und wenn wir uns an diesem Projekt mit Kritik, Ideen und Planungsvorschlägen beteiligen, können wir das Beste für die Region herausholen. Dass es deswegen ganz vom Tisch sei, glaubt auch in den hiesigen Bürgerinitiativen keiner so recht. „Das Projekt Augsburg-Ulm wäre ja nicht vor Anfang der 30-er Jahre überhaupt realisierungsreif; es ist ja noch nicht einmal ein Planfeststellungsverfahren begonnen“, sagt Jürgen Zimmermann, Vorsitzender der Straßer Bürgerinitiative Schwabentrasse.

Die Mittel für Neubauvorhaben werden knapper

Daher seien Schlüsse egal welcher Art aus der Haushaltssituation des Bundes bis 2029 auf die Realisierungschancen dieses Projekt unsinnig. „Richtig ist aber: Die Mittel für aufwendige Neubauvorhaben werden, auch über 2029 hinaus, knapper, zumal richtigerweise endlich die Erneuerung und Modernisierung des Bestandsnetzes Vorrang hat, was wir ausdrücklich begrüßen! Je knapper das Geld wird, umso mehr muss der Bundestag die Projekte sorgfältig nach Nutzen und Kosten priorisieren.“ Die Bischt meint: Das Projekt Augsburg-Ulm habe zu Recht „schlechte Karten“, weil es inzwischen extrem teuer geworden sei, der Nutzen aber höchst bescheiden bleibe.

Für die regionale Wirtschaft sind leistungsfähige Schienenverbindungen wie die ICE-Trasse Voraussetzungen für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort: „Ein Stopp oder sogar schon eine Verzögerung dieses Projekts wäre ein schwerer Rückschlag für die Unternehmen in Bayerisch-Schwaben. Es beschädigt das Vertrauen der Wirtschaft in die Politik, wenn der Bund trotz eines Infrastruktur-Sondervermögens von 500 Milliarden Euro zentrale Verkehrsinfrastrukturprojekte in unserer Region infrage stellt“, so IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar.