Zum 100. Geburtstag: Langes Festwochenende im Museum Ulm

Am 4. Oktober vor genau 100 Jahren wurde das Museum Ulm um 11 Uhr eröffnet. Am Samstag, 4. Oktober 2025, wird Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher eine riesige Geburtstagstorte anschneiden und damit das Festwochenende einläuten, an dem das Museum in Ulm im Mittelpunkt steht und an dem ein umfangreiches Programm auf die Besucher und Besucherinnen wartet. Dabei kann das Publikum den weitreichenden Umbauarbeiten zum Trotz in den Bau und auch die Jubiläumsausstellung betrachten. Das Festprogramm ist umfangreich.

