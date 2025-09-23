Icon Menü
Zum 100. Geburtstag: Langes Festwochenende im Museum Ulm

Ulm

Zum 100. Geburtstag: Langes Festwochenende im Museum Ulm

Dieses Jubiläum muss trotz Baustelle gebührend gefeiert werden. Das Museum Ulm wird 100 Jahre als. Das steht vom 2. bis 5. Oktober auf dem Programm.
Von Stefan Kümmritz
    • |
    • |
    • |
    Das Museum Ulm ist derzeit eigentlich eine Baustelle. Die Installation „Kunst turnen“ des Künstlerduos Brunner/Ritz hängt noch immer.
    Das Museum Ulm ist derzeit eigentlich eine Baustelle. Die Installation „Kunst turnen“ des Künstlerduos Brunner/Ritz hängt noch immer. Foto: Stefan Kümmritz

    Am 4. Oktober vor genau 100 Jahren wurde das Museum Ulm um 11 Uhr eröffnet. Am Samstag, 4. Oktober 2025, wird Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher eine riesige Geburtstagstorte anschneiden und damit das Festwochenende einläuten, an dem das Museum in Ulm im Mittelpunkt steht und an dem ein umfangreiches Programm auf die Besucher und Besucherinnen wartet. Dabei kann das Publikum den weitreichenden Umbauarbeiten zum Trotz in den Bau und auch die Jubiläumsausstellung betrachten. Das Festprogramm ist umfangreich.

