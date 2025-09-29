Zum vierten Mal werden beim „Ufersausen“ in Pfaffenhofen Spenden gesammelt

Auf die Plätze, fertig, Spaß. Beim „Ufersausen“ in Pfaffenhofen, das am Freitag, 3. Oktober, von 15 bis 17 Uhr zum vierten Mal stattfindet, „geht es nicht um sportliche Höchstleistungen“, betont Seraph Einberger vom Bürgerverein „Pfundig“. Die Vereinigung organisiert den Spendenlauf zusammen mit dem Gasthaus „Adler“ in Holzheim und dem örtlichen „Fiddler’s Green“-Pub. Ob mit Hund, Rollator oder Kinderwagen, mit Familie und Freunden oder allein: Im Zentrum stehe, so der Pressebeauftragte, „der Spaß an der Freud“.

Seraph Einberger erklärt das Konzept hinter der Veranstaltung: „Geschäftsleute aus Pfaffenhofen spenden Geld für jede gelaufene Runde.“ Der Betrag liege zwischen fünf und 15 Euro. „Heuer haben wir einen neuen Rekord aufgestellt“, freut er sich. Denn: 50 Firmen seien mit dabei. Wer „mitsausen“ möchte, der suche sich eine von ihnen aus, um für sie zu laufen, erklärt der Pressebeauftragte das Prozedere. Dazu müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in spe im Internet registrieren. Noch bis zum 3. Oktober um zwölf Uhr laufe die Anmeldung.

Die Startgebühr kostet fünf Euro, Kinder und junge Leute bis 18 Jahre laufen kostenfrei mit. Entrichtet wird die Gebühr beim Abholen der Startnummern. Möglich ist das entweder am Donnerstag, 2. Oktober, zwischen 17 und 19 Uhr, oder am Freitag, 3. Oktober, ab 12 Uhr am Start- und Endpunkt des Spendenlaufs am „Fiddler’s Green“.

Die Startnummern sind laut Seraph Einberger so gestaltet, dass man sie der gewählten Firma zuordnen kann. Das mache die spätere Auswertung einfacher. „Jeder der eine Runde gelaufen ist, bekommt einen Aufkleber.“

„Gestartet wird gemeinsam“, erläutert Seraph Einberger. Zeitlimit für die 2,3 Kilometer lange Strecke gebe es keines. Hauptsache, um 17 Uhr seien die Teilnehmenden wieder am Pub, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website www.ufersausen.de.

Erlös des Spendenlaufs „Ufersausen“ geht an Pfaffenhofener Projekte

Was den Spendenlauf außerdem besonders macht: Überall auf dem ausgeschilderten Weg gibt es allerlei Stationen, die fürs Wohlbefinden der „Ufersausenden“ sorgen. Von der Weinbar über Kaffee und Kuchen bis zu Hotdogs oder Eis gibt es eine Menge Auswahl. Außerdem wird es Musikalisch wird und es wartet unter anderem ein Torwandschießen mit dem BVB-Fanclub „Rote Erde 56“ auf die Läuferinnen und Läufer.

Standort des Rahmenprogramms ist das „Fiddler’s Green“ – samt Siegerehrung ab 17.30 Uhr. Auch hier wird Essen und Trinken zur Stärkung angeboten, ebenso wie Musik für einen gemütlichen Ausklang. Hier können dann am Abend außerdem die gespendeten 800 Freigetränke eingelöst werden. Denn: Wer innerhalb der ersten 800 Runden laufe, erhalte pro absolviertem Durchgang eine Hawaiikette, die – sozusagen – später im Pub als „Zahlungsmittel“ diene, so Organisator Einberger.

Der Erlös des „Ufersausens“, bei dem wieder viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz sein werden, fließt laut dem Pressebeauftragten von „Pfundig“ auch dieses Mal an örtliche Projekte. Bedacht werden damit voraussichtlich, so die Website, der geplante Trimm-dich-Pfad, das Gewerbefestival 2026 sowie das Jugendhaus Pfaffenhofen, aber auch die Pfaffenhofen-App soll weiterentwickelt werden.

„Schönes Wetter“ würde sich Seraph Einberger wünschen. Was er noch sagt: „Es ist eine Veranstaltung für Alt und Jung.“ Beieinander sein, die Stimmung genießen, miteinander reden – dazu biete die Veranstaltung Gelegenheit.