Bei Zusammenstoß auf Kreuzung entsteht ein Sachschaden von rund 30.000 Euro

Bei einem Zusammenstoß im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl sind am Donnerstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 22.45 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Auto die Grießmayerstraße in östlicher Richtung. Zeitgleich war ein 62-jähriger Fahrer auf der Sonnenstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Beide wollten die Kreuzung jeweils geradeaus passieren. Aufgrund der geltenden Rechts-vor-Links-Regelung war der 62-Jährige vorfahrtsberechtigt. Die 23-Jährige übersah laut Polizei den herannahenden Pkw des 62-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Polizei und die Feuerwehr waren nach dem Unfall in Neu-Ulm im Einsatz

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrzeuge weiter in nördliche Richtung abgelenkt und kollidierten dort mit einem abgestellten Auto sowie einem Verteilerkasten. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort bestand keine Notwendigkeit für einen Krankenhausaufenthalt, so die Polizei. Die zwei Autos der Unfallbeteiligten mussten abgeschleppt werden. Der abgestellte Pkw wurde ebenfalls beschädigt, blieb jedoch verkehrssicher in der Parkbucht stehen. Ebenso wurde der Verteilerkasten beschädigt. Einer ersten Einschätzung nach beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 30.000 Euro. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. (AZ)